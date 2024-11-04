2024-11-04 02:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بأن إيران أبلغت الدول العربية بنيتها تنفيذ هجوم قوي ومعقد ضد الكيان الصهيوني خلال الأيام القليلة المقبلة. وبحسب وسائل الإعلام، فإن “طهران بعث رسائل إلى الدول العربية بنيتها تنفيذ هجوم قوي ومعقد ضد الكيان الصهيوني يتضمن رؤوساً حربية أكثر قوة وأسلحة إخرى متنوعة”. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس […]

ظهرت المقالة قوي ومعقد.. إيران تبلغ بهجوم مرتقب ضد الكيان يتضمن رؤوساً حربية غير مسبوقة أولاً على ايشان.



