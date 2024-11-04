نجم إنتر يثير القلق قبل موقعة آرسنال بدوري الأبطال

2024-11-04 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أثار أحد نجوم إنتر ميلان قلق فريقه، قبل مواجهة آرسنال، الأربعاء المقبل على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويتعلق الأمر بنجم دفاع النيراتزوري، اللاعب الإيطالي أليساندرو باستوني، الذي سقط في الدقيقة 70 من مواجهة فينيزيا، عقب احتكاك مع أحد لاعبي المنافس.

وأجرى سيموني إنزاجي، المدير الفني للإنتر، تبديلا حيث أخرج باستوني ودفع بيان بيسيك بدلا منه، وسط حالة من القلق بشأن إمكانية مشاركة الأول في المباراة المقبلة.

جدير بالذكر أن إنتر جمع 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس رصيد الفريق اللندني، الذي يأتي في المركز التاسع.