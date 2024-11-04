2024-11-04 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خطفت جماهير برشلونة الأضواء في لقاء فريقها ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على حساب إسبانيول بنتيجة 3-1 ليعزز صدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة.

ولم يلفت جمهور البارسا الأنظار بتشجيع ومؤازرة فريقهم بل بالعكس امتنع المشجعون الذين حضروا مباراة الديربي في مدرجات ملعب "مونتغويك" عن الهتاف للفريق خلال الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن قرار من جانب جماهير برشلونة بالامتناع عن التشجيع خلال الربع ساعة الأولى اعتراضاً على قرارات رئيس النادي خوان لابورتا ضدهم.

واكتفى مشجعو برشلونة بهتافات متتالية خلال أول 15 دقيقة، ورددوا فقط: "برشلونة نعم.. لابورتا لا".

وفرضت إدارة برشلونة الحالية عقوبات ضد المشجعين تبلغ حوالي 21 ألف يورو، وأمهلت حوالي 600 مشجع 15 يوماً لسداد هذا المبلغ.

وتبدو العلاقة متوترة بين إدارة برشلونة ومجموعات الأولتراس التي تسببت في غرامات مالية ضد النادي من جانب رابطة الدوري الإسباني بسبب الشغب الجماهيري.

وأبلغت إدارة برشلونة مجموعات الأولتراس بعدم قدرتها على سداد مبالغ العقوبات المالية المفروضة ضد النادي بسبب شغب الجماهير.