طقس العراق.. استمرار هطول الأمطار في مناطق عدة

2024-11-04 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، في تحديثات الطقس صباح اليوم الاثنين، عن تواجد السحب في شمال وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة، في تقرير لها، طالعته وكالة شفق نيوز، إلى أن هناك فرصًا مستمرة لهطول الأمطار في كل من السليمانية ودهوك وأربيل ضمن اقليم كوردستان، بالإضافة إلى شمال محافظة صلاح الدين وشمال محافظة الأنبار.

كما ذكرت الهيئة أن هناك أيضًا فرصًا لتساقط أمطار خفيفة في مناطق السماوة وذي قار وميسان وشمال البصرة.

ومنذ يوم أمس، تشهد مدن عراقية مختلفة هطول أمطار امتازت بالغزارة مسببة بغرق بعض الأحياء والشوارع نتيجة ضعف البنية التحتية والخدماتية فيها.

وتتعرض محافظات عراقية منذ أيام، لهطول أمطار بكميات كبيرة، "وكان لبغداد النصيب الأكبر ثم الرمادي وديالى وتليها بقية المحافظات، كما لم يقتصر الغرق على المناطق الفقيرة بل شمل حتى المناطق المترفة بالعاصمة"، بحسب عضو لجنة الخدمات النيابية، مهدية اللامي.