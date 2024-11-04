2024-11-04 09:45:05 - المصدر: ايشان

أعلن حزب الله في بيانات أصدرها في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أنه استهدف فجرا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي وعددا من المستوطنات شمال إسرائيل. وقال حزب الله في بياناته الوم، إنه استهدف فجر اليوم مستوطنات “اييليت هشاحر” و”شاعل” و”حتسور” و”دلتون” بصليات صاروخية. كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون […]

ظهرت المقالة حزب الله يستهدف فجرا قاعدة “ميرون” العسكرية أولاً على ايشان.



