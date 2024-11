ذي قار: أكثر من 73 ألف مواطن لم يتسلموا بطاقات الناخب

2024-11-04 09:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مفوضية انتخابات ذي قار أن أكثر من 73 ألف مواطن في المحافظة لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية الجديدة. وأوضح مدير إعلام المفوضية، رائد عزيز، أن عدد بطاقات الناخب التي تم توزيعها حتى الآن بلغ 60,972 بطاقة، في حين أن عدد البطاقات غير المستلمة وصل إلى 73,773 بطاقة....

