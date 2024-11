معاون محافظ ذي قار: آلية اختيار الشركات تضمن الشفافية وتدعم المحلية

2024-11-04 09:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: صرّح معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، المهندس حسن دعدوش، أن المحافظة تتبع آلية محددة لاختيار الشركات لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يتوافق مع شروط الموازنة والعقود الحكومية، وفقًا لقانون تنفيذ الموازنة العامة. وأوضح دعدوش في برنامج هموم الناس الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون الناصرية أن منح العقود...

