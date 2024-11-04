2024-11-04 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن دائرة الخدمة الشاملة في الهيئة قد أنجزت عدداً من المشاريع الهامة بهدف نشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق النائية، وذلك ضمن جهود الهيئة للقضاء على الفجوة الرقمية في العراق وتوسيع نطاق الاتصال في المجتمعات الريفية والمناطق البعيدة.

وأكد المؤيد في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "محافظة ذي قار، شهدت تنفيذ 10 مشاريع تخدم 9,200 مشترك، أما محافظة واسط فقد شهدت تنفيذ 9 مشاريع تقدم خدماتها لـ 10,500 مشترك، مما يعزز تغطية الاتصال الرقمي في المناطق النائية، وفي محافظة الديوانية، نُفذ 8 مشاريع لخدمة 7,050 مشترك، بينما شهدت محافظة ديالى تنفيذ 7 مشاريع استفاد منها 6,380 مشتركاً".

وأضاف، "كما شملت المشاريع في محافظة الأنبار تنفيذ 6 مشاريع لخدمة 1,405 مشتركين، بينما شهدت محافظة كركوك تنفيذ 5 مشاريع لخدمة 3,400 مشترك، وفي محافظة صلاح الدين، تم إنجاز 4 مشاريع لخدمة 5,975 مشترك، في حين تم تنفيذ مشروعين في محافظة المثنى، استفاد منهما 1,000 مشترك، وأخيراً، شهدت محافظة كربلاء تنفيذ مشروع واحد لخدمة 3,500 مشترك".

وبين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير خدمات الاتصالات لجميع المناطق، بما يسهم في دعم التنمية الرقمية وتحقيق شمولية الاتصال وتمكين المجتمعات النائية من الوصول إلى الخدمات الرقمية الحديثة وتقنيات المعلومات".





















