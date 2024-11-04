توضيح من مستشار رئيس الوزراء بشأن دخول الجماهير الأردنية

2024-11-04 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - علي الخرسانأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد گبيان أن موافقة رئيس الوزراء على دخول الجماهير الأردنية من دون سمة دخول لا تنحصر في يوم المباراة انما يمكن للأشقاء الدخول قبل موعد اللقاء المقرر في الرابع عشر من الشهر الحالي في ملعب البصرة الدولي .وقال گبيان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن موافقة رئيس الوزراء على دخول الجماهير الأردنية من دون سمة دخول لا تنحصر في يوم المباراة، إنما يمكن لجماهير منتخب النشامى الدخول الى الأراضي العراقية قبل موعد اللقاء ".ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية من دون سمة دخول لحضور مباراة المنتخبين الشقيقين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة .