أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق المحلية

2024-11-04 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا جديدا بالتعاملات الصباحية في صيرفات العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار بيع الدولار في صيرفات بغداد سجلت 152,000 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 151,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأضاف ان سعر بيع الدولار في صيرفات أربيل، بلغ 151,500 دينار، فيما سجل سعر الشراء 151.250 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وتابع ان سعر بيع الدولار في صيرفات البصرة، 151,250 دينار، فيما سجل سعر الشراء 150,750 مقابل كل 100 دولار أمريكي.