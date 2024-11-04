رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس الأمناء على توحيد الجهود مع رئاسة الشبكة والانسجام بالعمل

2024-11-04 11:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لرئيس مجلس الأمناء ثائر حطيط الغانمي، على توحيد الجهود مع رئاسة الشبكة والانسجام بالعمل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء استقبل رئيسَ مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر حطيط الغانمي".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة ما قدمه مجلس الأمناء من عمل منذ تسلم رئيسه وأعضائه المسؤولية".وأكّد رئيس الوزراء، بحسب البيان "أهمية دور مجلس أمناء شبكة الإعلام في ترسيخ الإعلام الوطني وتسليط الضوء على قضايا المجتمع وإبراز نشاطات الحكومة من خلال توحيد الجهود مع رئاسة الشبكة وتشكيلاتها كافة، والانسجام بالعمل وفق المعايير المهنية".ووجّه رئيس الوزراء بـ "تذليل كل العقبات التي تواجه عمل مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي؛ من أجل ضمان استقلالية عملها ونقل صورة حقيقية ومهنية عن التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد".