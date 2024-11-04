الشرطة العراقي والأهلي السعودي في لقاء مهم ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-11-04 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق نادي الشرطة العراقي مستضيفه فريق الأهلي السعودي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت بغداد، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعة غرب آسيا بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق الأهداف خلف مواطنه الهلال، بينما يقبع نادي الشرطة في المركز التاسع من أصل 12 فريقًا في الغرب برصيد نقطتين فقط.

وقد التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة، انتهت ثلاث منها بفوز الأهلي وواحدة بفوز الشرطة.

ويُعول نادي الشرطة العراقي على تحقيق المفاجأة وإحراج الأهلي في عقر داره ووسط جماهيره.

من جهته، يتسلح الأهلي السعودي بعاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى كتيبته المدججة بالنجوم العالمية، أمثال الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه.

جدير بالذكر أن فريق الشرطة العراقي تعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم سقط بخماسية أمام الهلال في الجولة الثانية، ووقع في فخ التعادل السلبي أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الماضية.

في المقابل، فاز الأهلي السعودي على نظيره برسبوليس الإيراني بهدف دون مقابل، أحرزه الإيفواري فرانك كيسيه ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، ثم انتصر على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية، فيما تغلب على مضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثالثة.

وتبث مباراة الأهلي والشرطة عند 7:00 مساءً بتوقيت بغداد على قنوات bein afc وأبوظبي آسيا والرابعة العراقية والكأس 10 وssc extra 1