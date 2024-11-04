وزير الداخلية يبحث في طهران الزيارة الأربعينية وتأمين الحدود المشتركة

2024-11-04 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، في طهران الزيارة الأربعينية وتأمين الحدود المشتركة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل اليوم مع الوفد المرافق له الذي ضم عدداً من المستشارين والمدراء العامين والناطق الرسمي باسم الوزارة، الى العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة رسمية تلقاها لبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين".

وأضاف البيان أن "وزير الداخلية التقى نظيره الإيراني اسكندر مؤمني، وفي بداية اللقاء قدم الشمري التهنئة للمؤمني بمناسبة تسنمه منصب وزير الداخلية، وناقش معه عدداً من الملفات، في مقدمتها الزيارة الأربعينية وتأمين الحدود المشتركة ومذكرة التفاهم بين البلدين، فضلاً عن موضوعات مختلفة من بينها التدريب وتبادل الخبرات ومحور الطلبة المبتعثين الى إيران لغرض الدراسة الأكاديمية الأمنية، كما جرى بحث موضوعات تخص عمل المرور والجوازات".

من جانبه، قدم وزير الداخلية الإيراني شكره لوزير الداخلية العراقي، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات والجريمة بجميع أشكالها، والعمل على تعزيز الأمن".

وأشاد "بالنجاحات المتحققة من قبلها والتقدم الحاصل في عملها على مختلف المستويات"، مرحباً "بشكل كبير بموضوع التعاون المشترك بين البلدين".