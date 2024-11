2024-11-04 13:09:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا بالتعاملات الصباحية في صيرفات العاصمة بغداد. وسجلت أسعار بيع الدولار في صيرفات بغداد 152,000 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 151,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

