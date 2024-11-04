الكشف عن تفاصيل جريمة "الهاشميات" في ديالى

2024-11-04 13:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، تفاصيل جريمة الهاشميات شمال غرب بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجهزة الامنية تلقت صباح اليوم بلاغ بوجود جثة لرجل اربعيني في معرض لبيع السيارات قرب منطقة الهاشميات 10كم شمال غرب بعقوبة وتبين بعد التحقيق بانه حارس المعرض".

واضاف ان "خلال التحقيق تبين سرقة مركبة حديثة مع مبالغ مالية ويبدو ان الجريمة هي سطو مسلح انتهت بقتل حارس المعرض"، مؤكدا انه "تم تعميم اوصاف المركبة المسروقة وتدقيق كاميرات المراقبة واجراء تحقيقات عاجلة من اجل الاستدلال على هوية الجناة".

واشار الى ان "كل المؤشرات تدلل بانها جريمة جنائية بهدف السرقة والتحقيقات مستمرة من اجل كشف هوية الجناة".