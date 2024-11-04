رئيسا مجلس النواب والمحكمة الاتحادية يناقشان أسس الفصل بين السلطات وفق الدستور

2024-11-04 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

ناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، أسس مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي.

وذكر بيان صدر عن إعلام المحكمة الاتحادية العليا، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في مقر المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا رحب برئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وهنأه بمناسبة تسنمه منصب رئاسة مجلس النواب العراقي".

وأشار إلى، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في إجراءات تطبيق الدستور والتقَيد بحدود الاختصاصات الدستورية للسلطات الاتحادية، حيث أن الدستور يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وأن يكون الفصل المذكور مبنياً على أساس التكامل والتعاون وهذا يؤدي الى بناء نظام ديمقراطي صحيح يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في الحياة السياسية يؤدي الى الحفاظ على وحدة العراق وتحقيق الغاية النبيلة والسامية المتمثلة ببناء دولة مدنية حديثة تقوم على أساس المواطنة".