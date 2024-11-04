المقاومة الإسلامية في العراق تضرب بعمق الأراضي المحتلة

2024-11-04 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، استهداف هدف حيوي في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين 4-11-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها على "استمرار عمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".











