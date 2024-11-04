السجن 7 سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في اضابير عقارات نينوى

2024-11-04 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الإثنين (4 تشرين الأول 2024)، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في اضابير عقارات عائدة للدولة.

واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المدان اقدم على التلاعب في اضابير عقارات تابعة للدولة، لافتا إلى أن الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المادة 2/ أولا وثانيا وثالثا منه".