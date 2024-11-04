فصيل شيعي: الحكومة العراقية لن تسمح لإيران باستخدام أراضيها لاستهداف إسرائيل

2024-11-04 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت حركة "أنصار الله الأوفياء" المنضوية في "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الاثنين، أن الحكومة العراقية لن تسمح لإيران باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي هجوم لها يستهدف إسرائيل.

وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التقارير الأمريكية بشأن وجود نية إيرانية لاستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لها للهجوم على إسرائيل، تحمل رسائل عدة منها أنها تريد إعطاء مبرر بأن العراق سيكون ممراً للهجمات كما سمحت هي للكيان الصهيوني بذلك، كما أنها تريد إعطاء إسرائيل ذريعة لضرب العراق كون الهجمات انطلقت من داخل أراضيه".

وأكد الفتلاوي أن "العراق بكل تأكيد لا يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لأي هجمات في المنطقة، لا لإيران أو غيرها، كما أن إيران ليس لديها هكذا نية إطلاقاً، خاصة أن القوة الصاروخية التي تمتلكها قادرة على الوصول إلى تل أبيب وتحقيق أهداف بشكل مباشر، ولهذا فإن التقارير الأمريكية محاولة لخلط الأوراق".

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن إيران أبلغت دولًا عربية نيتها تنفيذ هجوم "قوي ومعقد" ضد إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي أدى إلى مقتل 4 جنود إيرانيين ومدني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله، "لقد فقد جيشنا أشخاصًا، لذا نحن بحاجة إلى الرد"، مشيرًا إلى أن إيران قد تستخدم الأراضي العراقية كجزء من العملية ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية "ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة السابقة".

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مخطط الرد الإيراني على إسرائيل يتضمن رؤوسًا حربية أقوى وأسلحة أخرى، وأنها قد تستهدف منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل أكثر عدوانية من المرة السابقة.