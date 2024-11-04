2024-11-04 14:36:03 - المصدر: ايشان

فدائية فلسطينية وأيقونة ثائرة، ولدت عام 1944 في مدينة حيفا، وهاجرت إلى مدينة صور اللبنانية مع بداية النكبة، عاشت في مخيمات اللجوء وانضمت إلى المقاومة مبكرا، نفذت عملتي خطف طائرتين، الأولى عام 1969 وانتهت بنجاح وأدت إلى عملية تبادل أسرى، ثم قامت بعمليات تغيير لملامح وجهها حتى لا يعرفها أمن المطارات، ونفذت عمليتها الثانية عام […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: ليلى خالد.. “خاطفة الطائرات” التي ارعبت الاحتلال وحلقت بالحنين فوق سماء حيفا أولاً على ايشان.



