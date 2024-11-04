قوى سياسية تعلن دعمها لتوجيهات السيد السيستاني وتدعو لاعتمادها وثيقة مبادئ

2024-11-04 16:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت عدة قوى سياسية، اليوم الاثنين، عن دعمها لتوجيهات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، فيما دعت الى اعتمادها وثيقة مبادئ.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُرحب بالبيان الصادر عن مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني (دام ظله) عقب استقبال سماحته رئيس بعثة يونامي في العراق"، معربا عن تقديره "العميق لما يصدر عن المرجعية العليا في النجف الأشرف، ونؤكد التزامنا الكامل بترجمة توجيهات سماحته إلى خطوات عملية تعكس تطلعات شعبنا".

ودعا "جميع المشاركين في العملية السياسية للعمل على تجسيد المبادئ التي أكد عليها سماحته، وفي مقدمتها ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات، ومنع التدخلات الخارجية بكل أشكالها ومستوياتها، وتكريس سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، والتصدي الحازم لآفة الفساد".

فيما أعلن ائتلاف النصر، عن تأييده الكامل لتوجيهات سماحة الإمام السيستاني القاضية بـ(منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة)".

وأكد الائتلاف أن "هذه التوجيهات فيها مبادئ كبرى تحفظ مصالح الشعب والدولة"، لافتا الى أن "تأكيد سماحته على: (إدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومكافحة الفساد على جميع المستويات)، جوهر الإصلاح المنشود الذي ينبغي العمل به لضمان الإدارة الصالحة والفاعلة للدولة ومؤسساتها".

ودعا الائتلاف جميع القوى السياسية إلى "اعتماد توجيهات سماحته كوثيقة مبادئ ينتظم من خلالها عمل وأداء القوى السياسية بعيداً عن المغامرة والفوضى والفساد، وحفظاً للمصالح الوطنية العليا".

كما أعرب تحالف العزم عن دعمه الكامل لما صدر عن سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حول إدارة البلد بمبادئ الكفاءة والنزاهة، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، في ظل التحديات التي تواجه العراق.

وأكد التحالف على "تأييده التام لمواقف سماحته تجاه الأوضاع الإقليمية، وخاصة المأساة في لبنان وغزة"، داعياً المجتمع الدولي "للتحرك لحماية المدنيين".

وشدد "على أهمية التزام القوى الوطنية بهذه التوجهات لتحقيق مستقبل أفضل للعراق ينعم فيه الجميع بالأمن والازدهار"، معرباً عن ترحيبه "بممثل الأمين العام للأمم المتحدة ونبارك له تسنمه هذا المنصب، ونتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه".