وسط غموض بشأن السوداني.. الإطار يجتمع اليوم لمناقشة التعديل الوزاري

2024-11-04 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، بأن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم الاثنين، على مستوى قيادة الإطار، وسط غموض يلف حضور رئيسالوزراء محمد شياع السوداني من عدمه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقيسيعقد مساء اليوم اجتماعاً بحضور قياداته كافة لمناقشة عدد من الملفات المهمة منضمنها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب واقرار القوانين المهمة ومنها (الأحوالالشخصية) و(الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي)".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيناقش ملف التغييرالوزاري في الحكومة، وترك قرار استبدالهم من صلاحية رئيس الوزراء محمد شياعالسوداني"، لافتاً إلى أن "حضور السوداني إلى الاجتماع غير معروف، وانقيادة الاطار التنسيقي أبلغت الجميع بضرورة الحضور في اجتماع اليوم من بينهمالسوداني".