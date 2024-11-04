هيئة المدن الجديدة تحدد السقوف الزمنية لإكمالها وتوضح بشأن خدماتها

2024-11-04 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيحدد رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة حامد عبد حمد، اليوم الإثنين، السقوف الزمنية المتوقعة لإكمال عدد منها، وفيما أشار إلى بعض التحديات التي تواجه الأعمال، أكد ان تلك المدن ستكون مستقلة بخدمات الماء والكهرباء.وقال حمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدن السكنية الجديدة في بداية إنشائها وكل مشروع يصادف عددا من العراقيل والمشاكل خاصة بموضوع الأراضي، لأن أغلب الأراضي هي زراعية وفيها عقود زراعية وكذلك فيها ملكية خاصة وحقوق تصرف".وأضاف، أن "هذا الأمر يجب أن يعالج، ونحن الآن في طور استكمال الإجراءات، وقسم من هذه المدن اكملت إجراءات التحويل من البلديات وانطلقت فيها مرحلة التصاميم الأساسية وقسم آخر بدأ العمل على الأرض وباشرت معامل كونكريت بإنشاء القوالب وكذلك بدأ العمل بتسييج تلك المدن وبناء مقرات الإدارة ووضع حجر الأساس لمراكز التسويق بإضافة إلى قاعات للعمال".وتابع "ومثال ذلك بناء ستين قاعة للعمال في مدينة الجواهري السكنية في بغداد".وعن المدد الزمنية لاكتمال الأعمال بين حمد إن "المدد مرتبطة بمساحة كل مدينة وعدد الوحدات السكنية وكل مدينة تحتاج إلى استحضارات كثيرة، فمدينة الجواهري السكنية مثلاً المخطط لها ثلاث السنوات إلى ثلاث سنوات ونصف بموجب العقد الموقع ومثلها بقية المدن وكل حسب المساحة وإكمال الاستحضارات".وأوضح أن "المدن الجديدة ستكون خارج مراكز المدن هي مدن مستدامة و ذكية ، بالإضافة إلى أنها مستقلة في كافة خدماتها ومن بينها الكهرباء، إذ سيلتزم كل مستثمر بإنشاء محطة كهرباء خاصة بكل مدينة والفائض منها من الممكن أن يباع للشبكة الوطنية، فضلاً عن كونها ستشهد إنشاء مجمعات ماء مستقلة".