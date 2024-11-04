السوداني يزور البصرة الخميس المقبل

2024-11-04 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في محافظة البصرة، اليوم الإثنين، (4 تشرين الثاني 2024)، بان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعتزم زيارة المحافظة الخميس المقبل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح الخميس المقبل، الأرصفة الخمسة بميناء الفاو الكبير".

وبين، ان "هناك حفلا لافتتاح أكبر الأرصفة الخمسة التي تعد أحد أهم المشاريع التي انجزت في العراق".

وكانت الشركة العامة للموانئ، أعلنت بوقت سابق اليوم الاثنين، عن بدء عملية تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، فيما أشارت الى إنجاز ميناء الفاو الكبير بالكامل في العام المقبل.

وقال مدير الموانئ، فرحان الفرطوسي، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "نسبة الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير وصلت إلى 100%" موضحاً، أن "عمليات التسلم والتسليم بدأت، بينما بلغت نسبة إنجاز طريق الميناء 92%، وتتواصل الأعمال في باقي المشاريع الأخرى".

وأشار، الى "البدء بعملية إغراق الكتل الكونكريتية العشر التي تشكل النفق المغمور، استعداداً لنقلها إلى الموقع المخصص لإنشاء النفق بجزأيه، حيث يتألف الجزء الأول من مقتربات بطول 1200 متر، في حين يبلغ طول الجزء المغمور تحت قناة خور الزبير 1260 متراً".

وأضاف، "سيتم الإعلان عن الانتهاء الكامل من ميناء الفاو الكبير خلال العام القادم، حيث سنعلن عن تسلم المشاريع الخمسة بنسبة إنجاز 100%".



