2024-11-04 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن المديرُ الإداري لمنتخبِ الشباب نديم كريم، اليوم الإثنين، عن قائمة بأسماء (26) لاعباً لمواجهةِ نظيره الأوزبكي تجريبياً في العاصمة طشقند.وقال كريم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قائمةً بأسماء (26) لاعباً اختارهم الملاكُ التدريبيّ للمنتخب لمواجهةِ نظيره الأوزبكي تجريبياً في العاصمة طشقند يومي 15 و 18 من شهر تشرين الثاني الحالي تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا في الصين شهر شباط / فبراير من العام المقبل".وأضاف، أن "وفد منتخب الشباب سيغادر إلى طشقند لمواجهةِ نظيره الأوزبكي في العاشر من الشهر الحالي ليدخل معسكراً تدريبياً يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين".وتابع، أن "القائمة التي اختارها الملاكُ التدريبيّ بقيادة المدرب عماد محمد، ضمت كلاً من: وسام علي وليث ساجد ورضا محمد فرحان وسجاد محمد نامق وآدم طالب ومحمد غالب، وموسى علاء وعباس عدنان ومسلم موسى وحسين فاهم، وحسن عماد وياسر وسام وأموري فيصل، وعلي مخلد وأمير فياض وليث ضياء ويوسف قاسم، وسيداد حاجي وكرار جعفر وأحمد جاسم ومصطفى نواف، واريز خوشناو وأيمن لؤي وعلي أكبر طاهر ومصطفى قابيل وحيدر حمد".