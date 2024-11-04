نادي الشرطة: الإصابة تبعد أكام هاشم عن لقاء الأهلي السعودي

2024-11-04 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن نادي الشرطة، اليوم الاثنين، عدمَ إشراك لاعبه أكام هاشم في مباراةِ اليوم، أمام الأهلي السعودي ضمن بطولةِ نخبة آسيا لحساب الجولة الرابعة.وذكر النادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الجهازُ الفنيّ للنادي، قرر عدمَ إشراك اللاعب أكام هاشم في مباراةِ اليوم أمام الأهلي السعودي ضمن بطولةِ نخبة آسيا لحساب الجولة الرابعة، وذلك حرصاً على سلامته وتجنباً لتفاقم الإصابةِ التي يعاني منها".وأضاف النادي، أن "هذا القرارُ يأتي في إطار استراتيجيةِ الجهاز الفنيّ للحفاظ على جاهزيةِ اللاعب أكام هاشم، الذي يعدُّ أحدَ العناصر الأساسيّة في الفريق، حيث أظهرت الفحوصاتُ الطبيّة ضرورةَ منحه الوقت الكافي للتعافي التامّ من الإصابة".وأكد النادي، أن "صحةَ اللاعبين تأتي على رأسِ أولوياته، مع الالتزام بالعمل على تجهيزهم للمبارياتِ المُقبلة".