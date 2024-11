2024-11-04 17:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شهدت العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، اختناقات مرورية في الشوارع الرئيسة بجانبي الكرخ والرصافة. وتعاني بغداد من زحامات خانقة في السنوات الأخيرة حيث يفوق عدد السيارات والمركبات في العاصمة ضعف ما تتحمله الطاقة التصميمية الاستيعابية وفقاً لمديرية المرور العامة ووزارة التخطيط. وتحاول الحكومة فك الاختناقات المرورية ببغداد عبر انشاء مجسرات وأنفاق افتتح بعضها وأخرى […]

