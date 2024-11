2024-11-04 17:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، أن حزبه شكّل فريقاً للتفاوض مع الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة العاشرة وتحديد أجندتها، لافتاً إلى أن الحزب ليس لديه "فيتو" على أي جهة. جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، وبحضور ستيف بيتنر، […]

The post بارزاني لرومانوسكي: بدأنا التفاوض لتشكيل عاشر حكومة ولا فيتو على أي جهة appeared first on جريدة المدى.