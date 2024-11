2024-11-04 17:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتوطين رواتب العاملين في القطاع الخاص أسوة بموظفي الدولة، فيما حدد شهر تموز/ يوليو من العام المقبل لمغادرة الدفع النقدي من قبل المؤسسات الحكومية. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (المدى)، أنه "تطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات […]

The post السوداني يوجّه بتوطين رواتب القطاع الخاص ويحدد موعداً لمغادرة الدفع النقدي appeared first on جريدة المدى.