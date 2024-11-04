تحذير من ضباب كثيف فجر الثلاثاء في بغداد وعدد من المحافظات

2024-11-04 19:09:49 - المصدر: ايشان

وجهت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تحذيراً من ضباب كثيف فجر الثلاثاء في بغداد وعدد من المحافظات. وأصدرت الهيئة، تقريراً جديداً قالت فيه، إنه “نتيجة تشبع طبقة الهواء القريب من سطح الأرض بالرطوبة بسبب تساقط الامطار في الايام السابقة من المتوقع أن تتردى الرؤية خلال ساعات فجر وصباح الثلاثاء بسبب تشكل الضباب […]

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