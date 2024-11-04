2024-11-04 19:09:49 - المصدر: ايشان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تقيّم تعهدات المسؤولين العراقيين لحفظ أمن الحدود المشتركة. وذكر بقائي في مؤتمر صحفي، أن “طهران تقيّم المسؤولين العراقيين للحفاظ على الأمن في الحدود المشتركة، ومن الطبيعي أن نواجه أي صعوبات أثناء تنفيذ التفاهمات”. وأضاف: “علينا العمل على تلك الصعوبات ونحن في صدد المناقشة […]

ظهرت المقالة طهران: نقيّم تعهدات المسؤولين العراقيين لحفظ أمن الحدود.. نواجه صعوبات بتنفيذ التفاهمات أولاً على ايشان.



