2024-11-04 19:09:49 - المصدر: ايشان

كشف مسؤول إيراني، عن موعد الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، فيما أشار إلى أن طهران قد تستخدم الأراضي العراقية، كجزء من العملية. وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن “الخطة الإيرانية لشن هجمات على الكيان ستكون باستخدام الأراضي العراقية، وبأسلحة أقوى، وبطريقة وصفتها بـ”الأشد قوة”. ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول إيراني أن “الرد على […]

ظهرت المقالة مسؤول إيراني لصحيفة أميركية: هذا موعد الرد القاصم.. وقد نستخدم الأراضي العراقية أولاً على ايشان.



