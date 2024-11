2024-11-04 19:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، من موجة ضباب فجر وصباح الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان، انه “من المتوقع أن تتردى الرؤية في ساعات فجر وصباح الثلاثاء بسبب الضباب ما بين متوسط إلى كثيف في عدة مناطق من البلاد”. ادناه التفاصيل:

