2024-11-04 19:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يرى مراقبون للشان السياسي في الاقليم ان العملية السياسية فيه بعد الانتخابات تسير بخطا وصفت بإنها مبهمة وغير مستقرة فلا يوجد شفافية في الرؤى بين القوى السياسية المشكلة للحكومة المقبلة في الاقليم . وفي هذا الشأن أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود خوشناو أن “العملية السياسية في الاقليم بعد الانتخابات أحدثت …

The post ليس لدينا فيتو ضده.. اليكتي يرحب بـ “التغيير السياسي” في الاقليم first appeared on Observer Iraq.