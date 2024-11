2024-11-04 20:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، تطورات الوضع السياسي، وآخر مستجدات وأوضاع المنطقة، والقوانين الخلافية في مجلس النواب. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الإطار، بحضور معظم قادته وبمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي. وكان مصدر في الإطار التنسيقي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن …

The post بحضور السوداني.. الاطار التنسيقي يبحث 3 ملفات مهمة first appeared on Observer Iraq.