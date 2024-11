2024-11-04 20:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة. وقال الجهاز في بيان، انه “استمرارا للجهود الحثيثة التي يبذلها ابطالكم في جهاز مكافحة الارهاب نفّذنا سلسلة عمليات اسفرت عن اعتقال (3) ارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد، حيث شرعت قطعاتنا بالقاء القبض على احد افراد عصابات داعش …

