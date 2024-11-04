المشهداني والعامري يبحثان المهام المرتقبة للسلطة التشريعية

2024-11-04 20:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم الاثنين، المهام المرتقبة لمجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس منظمة بدر في بيان تلقته وكالة الأنباء للعراقية (واع)،أن "رئيس منظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء، هنأ العامري المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وناقش الطرفان المهام المرتقبة للسلطة التشريعية، ودور مجلس النواب في المرحلة المقبلة".وعبر العامري - بحسب البيان - عن أمله بأن" يأخذ البرلمان دوره الفاعل لتمرير القوانين المهمة وتفعيل مهامه الرقابية وتعزيز الجهود المشتركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة الوطنية"، مشيرا الى أن" انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".