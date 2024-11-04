الحكيم يلتقي الممثل الاممي في العراق ويعلن تأييده لبيان المرجعية

2024-11-04 20:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، فيما أعلن تأييده لبيان المرجعية الدينية.

وقال تحالف قوى الدولة الوطنية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكيم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان والوفد المرافق معه"، مبيناً أن "الحكيم أكد خلال اللقاء على أن ما جاء من رؤى سديدة للمرجع الأعلى الإمام السيد السيستاني تمثل خارطة طريق شاملة تعكس رؤية المرجعية الأبوية لمصلحة العراق وشعبه من جهة، ومصالح شعوب المنطقة والعالم في خضم الأحداث المتسارعة من جهة أخرى".

وأعلن الحكيم بحسب البيان "تأييده المطلق لجميع النقاط الواردة في البيان ومطالبة الأمم المتحدة بالعمل على تعزيز مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي وتنفيذ الأولويات".