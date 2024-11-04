العراق يجدد رفض استخدام أجوائه في الحرب

2024-11-04 20:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، (4 تشرين الثاني 2024)، رفض العراق استخدام أجوائه في الحرب بالمنطقة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان حسين "أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية أذربيجان، جيهون بايراموف، وتم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".

كما ناقش الجانبان بحسب البيان "تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد حسين على أهمية وقف توسع رقعة الحرب وتجنيب العراق مخاطرها، مع التشديد على منع استخدام الأجواء العراقية في هذه الحرب".

وبحث الوزيران "مشاركة العراق في مؤتمر المناخ المقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الشهر الجاري".