في منزل العبادي.. الإطار يناقش ثلاثة ملفات

2024-11-04 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، تطورات الوضعالسياسي، وآخر مستجدات وأوضاع المنطقة، والقوانين الخلافية في مجلس النواب.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الإطار، بحضور معظم قادتهوبمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدرالعبادي، وفق مصدر تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، أفاد في وقت سابق مناليوم، بأن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم الاثنين، على مستوى قيادة الإطار، لمناقشةعدد من الملفات المهمة من ضمنها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب واقرارالقوانين المهمة ومنها (الأحوال الشخصية) و(الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي).

وتحدث المصدر حينها، بأن الاجتماع سيناقش ملف التغييرالوزاري في الحكومة، مع ترك قرار استبدالهم من صلاحية السوداني.