2024-11-04 22:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا الاطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، مجلس النواب العراقي لتمديد فصله التشريعي.

وذكر بيان للإطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ندعو مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم وتطورات المنطقة والاستحقاقات المهمة".

و‏جدد الإطار التنسيقي تأييده لبيان مكتب المرجع الاعلى الصادر اليوم الاثنين واعتبره خارطة طريق لتنمية وامن العراق.

‏وناقش الإطار التنسيقي "الوضع الأمني في المنطقة وتاثيراته وضرورة الوقوف مع الشعبين اللبناني والفلسطيني أمام همجية العدوان الصهيوني" بحسب البيان.

وبحث الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، تطورات الوضع السياسي، وآخر مستجدات وأوضاع المنطقة، والقوانين الخلافية في مجلس النواب.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الإطار، بحضور معظم قادته وبمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وفق مصدر تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم الاثنين، على مستوى قيادة الإطار، لمناقشة عدد من الملفات المهمة من ضمنها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب وإقرار القوانين المهمة ومنها (الأحوال الشخصية) و(الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي).

وتحدث المصدر حينها، بأن الاجتماع سيناقش ملف التغيير الوزاري في الحكومة، مع ترك قرار استبدالهم من صلاحية السوداني.