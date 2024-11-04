الشرطة يخسر أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-11-04 22:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

خسر نادي الشرطة، اليوم الإثنين، أمام الأهلي السعودي (5-1) في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2/1 ، إذ تقدم كابتن الأهلي البرازيلي فرمينيو بهدفين فيما قلص سجاد جاسم الفارق بتسجيله الهدف الوحيد في الشوط الأول.

وتراجع أداء الشرطة في الشوط الثاني مع فوضى دفاعية وأخطاء في التغطية واستقبلت شباك الحارس أحمد باسل ثلاثة أهداف عن طريق فراس البريكاني فيما تكفل رياض محرز في تسجيل هدفين، لتنتهي المباراة بخسارة قاسية للشرطة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي السعودي رصيده إلى النقطة 12 من أربع مباريات، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين فقط وبنفس عدد المباريات.