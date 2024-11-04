رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي في أربيل

2024-11-04 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شاركت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، فيالمراسم التي أقامتها القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، بمناسبة اليوم الوطنيالأمريكي بحضور سفيرة واشنطن لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل العام في أربيل ستيفبيتنر.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداًمن رئاسة الإقليم ضم رئيس مكتب رئيس الاقليم نوري عثمان، وعدد من المسؤولينوالمستشارين في الرئاسة، شارك مساء اليوم، في مراسم اليوم الوطني الامريكي الذينظمته القنصلية العامة الامريكية في أربيل".

وأوضح البيان، أن "المراسم التي جرت بمشاركة عدد منالشخصيات السياسية والإدارية والدبلوماسيين وممثلي البلدان، وقدم رئيس المكتبالتهاني بالمناسبة لرومانوسكي وبيتنر، وطاقم القنصلية الامريكية في إقليمكوردستان، متمنيا لها النجاح في اعمالها ومهامها".

وأشار البيان، إلى أن السفيرة الامريكية والقنصل العام، وفضلاًعن تقديم الشكر والقدير والترحيب بمشاركة وفد رئاسة الاقليم في المراسم، أكدوا أهميةاستمرار العلاقات والصداقة بين إقليم كوردستان وأمريكا".