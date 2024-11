تعادلان وستة انتصارات بالدوري العراقي الممتاز

2024-11-04 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى جرت اليوم الاثنين، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وأسفرت نتائج المباريات الثمانية عن فوز فريق ‏البيشمركة على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 2-1، وفوز فريق أمانة بغداد على ضيفه فريق الموصل بنتيجة 2-1. كما تمكن فريق الجولان على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2، وكذلك فوز فريق الغراف […]

