اختبارات صعبة أمام البرلمان.. ما هي سيناريوهات ما تبقى من عمر الدورة الحالية؟

2024-11-04 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكد رؤساء كتل في البرلمان بأن محمود المشهداني، رئيس المجلس الجديد، أمام سنة من الاختبارات الصعبة وتشريع قوانين مهمة، فيما وجهوا انتقادات إلى بعض القوانين الخلافية المطروحة حالياً.وأطلعت (المدى) على حوار تلفزيوني أجري مع علاء الركابي، رئيس كتلة امتداد البرلمان، وفيان صبري رئيس الحزب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، تحدث في ذلك الشأن.وقال […]

