البرلمان يعتزم تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر

2024-11-04 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، عن حقيقة تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي. وقال المالكي في حديث صحفي تابعته (المدى)، ان "التوجه في مجلس النواب العراقي هو تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لتعويض بعض الجلسات التي لم يتم عقدها في الفترة الماضية وحالة التعطيل التي صاحبت البرلمان لاكثر من أسبوعين ولوجود […]

