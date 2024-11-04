العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك

2024-11-04 23:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوقع وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان ، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن اطار التعاون الاقليمي المشترك بين العراق ودول الجوار، وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد أمني رفيع المستوى التقى وزير الدفاع نظيره السعودي، بحضور سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل".وأضاف، أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فيما طُرحت عدة مواضيع اهمها، تطورات الاوضاع الامنية الاقليمية والمستجدات في المنطقة واهم الجهود المبذولة لخفض التصعيد، كما نوقشت آلية للتدريب المشترك بين القوات العراقية والقوات السعودية، وجرى الاتفاق على اقامة الدورات والتمارين العسكرية المشتركة بين الجيشين، إضافة الى مناقشة موضوع إرسال الجرحى من ابطال الجيش العراقي للعلاج داخل المملكة العربية السعودية".وتابع، انه " تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك بين العراق والسعودية من قبل وزير الدفاع ونظيره السعودي".