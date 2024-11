العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

2024-11-05 00:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وقع وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان ، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك. وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه “ضمن اطار التعاون الاقليمي المشترك بين العراق ودول الجوار، وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد أمني رفيع المستوى …

