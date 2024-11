مركز ستيمسون: قلق في بغداد من إمدادات واشنطن بالأسلحة الثقيلة لكوردستان

2024-11-05 00:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشف تقرير لمرمز ستيمسون، عن قلق لدى بغداد منامدادات الأسلحة الثقيلة التي تقدمها الولايات المتحدة لحكومة إقليم كردستان. وقال المركز في تقرير له، انه “تعكس الإمدادات الأميركية لكردستان العراق رغبة واشنطن في الحفاظ على وجود طويل الأمد في الاقليم بعد انسحاب القوات الأميركية من وسط العراق العام المقبل”. وأكدت وسائل الإعلام …

