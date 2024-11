2024-11-05 00:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر طمأنت أمانة بغداد المواطنين بشأن البقعة النفطية في نهر دجلة ، مؤكدة جاهزية مشاريعها لأي طارئ. وذكرت الأمانة في بيان، أنه “تم تداول بعض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه بقعة نفطية على نهر دجلة إلى مدينة بغداد، نؤكد جاهزية مشاريع الماء لاي طارئ وتعاونها التام مع الجهات المعنية للتصدي …

